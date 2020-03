Gaat de GP van Australië door? 3 scenario’s (en 5 vragen) over het coronavirus in de F1

Gaan we racen in Melbourne, of maakt de Formule 1 toch nog rechtsomkeert om onverrichter zake aan de lange terugreis uit Australië te beginnen? De mogelijke scenario’s op een rijtje, inclusief antwoord op andere coronavirus-vragen.

Er wordt gewoon geracet

Het meest waarschijnlijke scenario. Al is het maar omdat iedereen er is en we officieel geen tegenbericht van de FIA, Formule 1 of race-organisator hebben gehoord. Alle seinen stonden vorige week al op groen. Daar is niks aan veranderd.

Het aantal coronavirus-gevallen in Australië neemt toe, maar is op wereldwijde schaal beperkt. De teller staat momenteel op 139, stukken lager dan in (bijvoorbeeld) Nederland. Oké, in de paddock zijn de eerste teamleden getest (vier van Haas, één van McLaren) maar besmettingen zijn er officieel nog niet. Daar komt bij: als de Formule 1 vertrekt zonder te racen, heeft het voor niks bijgedragen aan een gevaarlijke gezondheidssituatie.

Nog een reden: de deelstaat Victoria heeft de inkomsten van toerisme hard nodig. Zeker na de bosbranden van eerder dit jaar. Aan de race annuleren hangt daarnaast een zeer stevig prijskaartje van (met de race fee en kaartverkoop bij elkaar opgeteld) nét onder de honderd miljoen dollar. Australische dollars, weliswaar, maar nog steeds 57 miljoen euro.

Er wordt zonder publiek geracet

Niet waarschijnlijk. “Een race zonder publiek? Geen kans”, stelde organisator Andrew Westacott onomwonden op radiozender SEN. Toegegeven, dat was drie dagen geleden, maar in de immens populaire Australian Football League (die de donderdag na de Grand Prix aftrapt) zal de eerste speelronde vooralsnog ook ‘gewoon’ met publiek plaatsvinden.

Kanttekening is wel dat de AFL zal inbinden als de overheid massa-bijeenkomsten verbiedt. Iets waartoe de Labor-partij heeft opgeroepen, maar dan nog is de vraag of dat gebeurt voor de Formule 1-actie begint. Die oproep onderstreept wel hoe Australië steeds strenger ingrijpt. Zeker nu deelstaat Victoria donderdag alweer de derde school in de staat heeft gesloten omwille de corona-uitbraak.

De race gaat niet door

Zeer onwaarschijnlijk. Niet alleen vanwege bovenstaande redenen, ook door hoe kort dag het inmiddels is. Zeker als de eerste Formule 1-kilometers vrijdag eenmaal verreden zijn, lijkt afstel uitgesloten.

Om ook hier een kleine ‘maar’ te plaatsen, een bron binnen de paddock stelde dat er ‘de komende 24 uur veel kan veranderen, nu de Wereldgezondheidsorganisatie de coronavirus-uitbraak een pandemie heeft verklaard’. Dat was vooral bedoeld als opmerking richting Bahrein en Vietnam, maar het kan snel gaan nu mensen uit de paddock op coronavirus getest worden. Maar dat is op de feiten vooruitlopen. Het enige wat vooralsnog is geschrapt in het Formule 1-weekend, is Miley Cyrus’ optreden.

Hoe zit het met die coronagevallen in de paddock?

Het gaat om vijf teamleden, maar het staat niet vast of ze het hebben. De uitslag wordt later op donderdag verwacht.

Wat doet de sport qua maatregelen?

Er is een corona unit die zich over de kwestie buigt. Op elk circuit zijn medische specialisten om teams en paddockpersoneel indien nodig bij te staan. Ook op vliegvelden zijn dergelijke ‘supportteams’ aanwezig. In de paddock geldt: geen handen schudden, wél handen wassen en afstand houden.

Helpt dat?

Mwoah. Veel maatregelen lijken halfslachtig. Fans en journalisten houden afstand van coureurs, maar bijvoorbeeld Renault-teambaas Cyril Abiteboul zat woensdag ‘gewoon’ in een kleine ruimte voor een persconferentie met journalisten. En hij staat weer in contact met de coureurs. Net als veel ander teampersoneel dat niet ‘beschermd’ wordt. Om maar te zwijgen over hoe iedereen (oké, coureurs en het meeste teampersoneel uitgezonderd) samengepakt in volle trams naar circuit komt, aangezien dat dé aangewezen vervoersmethode is.

Wat is de economische schade?

De reputatieschade is in elk geval groot. Zeker omdat andere sporten wel pro-actief zijn geweest. Al komt de Formule 1 dat wel weer te boven. Financieel? Het aandeel ‘Formule 1’ is in een maand tijd van 44 US dollar en een beetje naar 27 nogwat gekelderd. Dat is dus hard gegaan. Om nog maar te zwijgen over de extra kosten. Een mogelijk grote strop volgt als races inderdaad worden geannuleerd: wie betaalt de rekening dan? Of wordt het een (dure) verzekeringskwestie? Dit speelt uiteraard mee op de achtergrond.

Gaan we nog naar Bahrein en Vietnam?

Dat is de vraag, waarbij met name Vietnam twijfelachtig lijkt. De verwachting was zo’n 24 uur geleden dat Formule 1-topman Chase Carey er zich binnen 48 uur over zou uitspreken, dus geef het nog een dag. Logistiek belooft het een flinke legpuzzel te worden. Naarmate de situatie wereldwijd verergert, wordt doorgaan er voor de Formule 1 niet makkelijker op.

