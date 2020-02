Ricciardo over zijn toekomst: ‘Ik neem elk telefoontje op’

Daniel Ricciardo is open over zijn opties voor de toekomst: wie er ook belt, hij neemt de telefoon op. “Voor nu ben ik echter honderd procent toegewijd om er een succes van te maken met Renault.”

Ricciardo is namelijk helemaal niet ongelukkig bij Renault, verduidelijkt hij. “Ik ben er namelijk ook oprecht van overtuigd dat we het op elk vlak beter gaan doen”, wordt hij geciteerd door het Australische Fox Sports. Ricciardo doelt daarbij uiteraard op hoe 2019 teleurstellend uitpakte voor Renault. Het team had gehoopt afgetekend best of the rest te worden achter de top drie, maar werd slechts vijfde.

Renault slaagde er in 2019 bovendien niet in de stijgende lijn van de jaren daarvoor door te trekken. Teleurstellend voor het team én voor de Australiër, die was overgestapt van topteam Red Bull. Ricciardo’s contract met Renault loopt nog tot en met eind 2020. Ricciardo is dus transfervrij voor 2021 en zijn toekomst ligt open.

“Er staat niks op papier met Renault voor 2021”, bevestigt Ricciardo tegenover Motorsport. “Maar ongeacht wat er de komende maanden ook mag gebeuren, voor nu ben ik honderd procent toegewijd om er een succes van te maken met Renault.” Tegelijkertijd beseft ook hij dat het ‘voor veel coureurs een spannend seizoen is’. “Er zijn er immers maar drie of vier met een deal voor 2021”, vertelt hij Fox Sports.

Lees ook: Renault deelt eerste foto’s van overwegend zwarte auto

Silly season

Van die ‘drie of vier’ rijden er maar twee bij de topteams: Ferrari’s Charles Leclerc en Red Bulls Max Verstappen. Red Bull en Ferrari hebben zo elk één zitje vrij voor 2021. Bij Mercedes zijn zelfs nog twee plaatsjes vacant, al is de verwachting dat de Duits-Engelse formatie doorgaat met zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Ricciardo verwacht dat het wel eens een druk silly season kan worden, met veel coureurs die naar een topzitje zullen streven. Als zevenvoudig racewinnaar kan hij wel eens in een interessante positie zitten. En dat lijkt Ricciardo zelf ook in te zien. Gevraagd of hij opneemt als Ferrari belt, houdt Ricciardo zijn opties voor 2021 open: “Om eerlijk te zijn, ik neem elk telefoontje op.”

Maar, zo herhaalt Ricciardo, wat de toekomst ook brengt, voor nu ligt zijn focus bij Renault. “Hoewel ik een deal voor twee jaar tekende, voelt dit voor mij pas als het eerste jaar dat ik echt dingen kan doen met dit team. We zagen in 2019 wel wat positieve punten, maar er is nu meer stabiliteit. Dit jaar kunnen we echt onze stempel op het team drukken.”

Lees ook: 29 dagen tot groen licht: Daniel Ricciardo 29 keer op het podium