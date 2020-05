‘Keuze Ferrari valt op Sainz, Ricciardo naar McLaren’

Carlos Sainz wordt in 2021 de vervanger van Sebastian Vettel bij Ferrari, terwijl Daniel Riccardio het plekje van Sainz bij McLaren overneemt. Dat berichten goed geïnformeerde buitenlandse media, met de officiële aankondigingen die de komende dagen te verwachten zijn.

Volgens Bild is de kogel door de kerk en gaat Ferrari voor Sainz, hetgeen ook het eveneens Duitse Motorsport-Total en de Italiaanse tak van Motorsport.com nu berichten.

Bild weet daarbij verder te melden dat Ricciardo al rond is met McLaren. De Australiër ruilt het Franse fabrieksteam Renault zodoende per 2021 in voor de formatie uit het Britse Woking.

In beide gevallen zou het officiële bericht niet lang meer op zich laten wachten; de aankondiging van beide transfers wordt nog deze week verwacht.

