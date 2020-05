Paddockpraat Podcast: Tarantella om Ferrari-zitje begonnen: Ricciardo? Sainz? Hülkenberg?

De wegen van Sebastian Vettel en Ferrari scheiden na 2020 en daarmee is het silly season meteen begonnen. Want wie mag voor de Scuderia naast oogappel Charles Leclerc in 2021 het rode overall aantrekken? En zien we viervoudig kampioen Vettel nog wel terug? André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken het in een speciaal ingelaste aflevering van Paddockpraat.

