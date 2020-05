Weblog: Hülkenberg is de perfecte opvolger van Vettel

Sebastian Vettel wilde bij Ferrari het ongekende succesverhaal van zijn jeugdidool, landgenoot en vriend Michael Schumacher herhalen of overtreffen. Als er dit seizoen geracet gaat worden, dan kan de veteraan in Maranello alsnog met een kroon op het hoofd afzwaaien. Maar de kans daarop lijkt niet groot.

Ferrari speelt voor de komende jaren de troefkaart Charles Leclerc. Onlangs verlengde Ferrari het contract met de Monegask tot eind 2024. In feite betekende dat ook het einde van Vettel, die het afgelopen seizoen in alle opzichten overvleugeld werd door zijn jonge teamgenoot. Er bestaat, zo lichtte de Duitser zijn afscheid bij Ferrari toe, ‘geen gedeelde behoefte meer om met elkaar verder te gaan’. Met andere woorden: Vettel, in juli wordt hij 33, heeft geen behoefte om de rol van sidekick te gaan spelen. Want daartoe zou hij ongetwijfeld veroordeeld zijn nu Leclerc de rotsenkoning is.

Lees ook: Officieel: Vettel en Ferrari na 2020 uit elkaar

Wanneer Vettel voor 2021 geen nieuwe werkgever vindt of simpelweg besluit met racepensioen te gaan, de kans daarop lijkt groot, ontbreekt Duitsland voor het eerst sinds mensenheugenis met een coureur in de Formule 1. Dat zal even wennen zijn voor de natie die in de afgelopen twee decennia met Schumacher, Vettel en Rosberg liefst tien wereldtitels mocht begroeten.

Usual suspects

Direct nadat de scheiding wereldkundig werd gemaakt, begon het grote speculeren. Wie gaat Vettel aflossen? De usual suspects zijn allemaal al genoemd: Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Voor Ricciardo en Giovinazzi zou Ferrari sportief een geweldige vooruitgang zijn, voor Sainz weet ik het nog niet.

Lees ook: Vettel eind 2020 weg bij Ferrari, Sainz of Ricciardo als opvolger?

McLaren stapt volgend jaar immers over naar motoren van Mercedes, dat overweegt zich uit de Formule 1 terug te trekken en op dezelfde (succesvolle) voet verder wil gaan met de Britse renstal zoals het dat in het lichtgrijze verleden deed. Puur als motorleverancier dus. Want moederbedrijf Daimler verkeert financieel, zoals zoveel autofabrikanten, in zeer turbulent weer.

Vettel naar ‘zilvergrijs’ McLaren?

Mocht Ferrari toch voor de optie Sainz kiezen, dan zou het mij niet verbazen als Vettel nog één kunstje bij McLaren wil flikken. Met een Duitse teambaas (Seidl) en motorleverancier (Mercedes), Vettels technische bagage, eerzucht en als leermeester voor een jonge collega (Lando Norris) lijkt me dat voor topman Zak Brown een aantrekkelijke optie en op zijn minst het overwegen waard.

Duitsland, een zeer belangrijke markt voor de Formule 1 en zijn commerciële partners, blijft op die manier met een coureur vertegenwoordigd. Maar er zijn voor dat ‘probleem’ ook nog twee andere opties denkbaar: Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. De zoon van de zevenvoudig wereldkampioen waarvan niemand na zijn tragische ski-ongeval weet hoe zijn geestelijke en lichamelijke conditie is, maakt deel uit van Ferrari’s talentenacademie. Uit marketing- en public relations perspectief zou de entree van de jonge Schumacher voor zowel Ferrari als de Formule 1 een hemels geschenk zijn. FIA-president Jean Todt, de man die Michael Schumacher met de Scuderia naar vijf wereldtitels gidste, smult alleen al van de gedachte eraan.

De perfecte kandidaat

De kans dat Ferrari Hülkenberg uit zijn F1-isolement haalt, lijkt me desondanks toch groter. Hij is snel, stond jaren geleden al eens op het punt om naar Maranello te vertrekken, is ervaren, populair bij fans, betrouwbaar en zal er geen enkele moeite mee hebben om in dienst van Leclerc te gaan rijden. Zo bezien is hij de perfecte kandidaat.

Mijn zegen hebben ze.

Lees ook: Hülkenberg zint op comeback: ‘Maar moet wel iets zijn waar ik enthousiast van word’