Hülkenberg zint op comeback: ‘Maar moet wel iets zijn waar ik enthousiast van word’

Een comeback in de Formule 1 blijft Nico Hülkenbergs belangrijkste doel voor de toekomst, maar alleen als dat bij een team is waarmee hij competitief kan zijn.

Dat vertelt de Duitser, die eind 2019 zijn zitje bij Renault kwijtraakte, in interview met CNN. “Ik wil zeker een comeback maken, dat is nog steeds mijn doel. Ik hou daarom contact met mensen, al is het op het moment natuurlijk allemaal wat lastig”, doelt hij op hoe de Formule 1 stilligt door de coronacrisis.

Lees ook: Afscheid van Nico Hülkenberg: onvoltooid verleden tijd

“Het is natuurlijk ook nog vroeg”, weet Hülkenberg, met nog geen race achter de rug in 2020, “maar als er een kans is, zal ik die zeker grijpen.”

Toch zal Hülkenberg niet zomaar overal instappen, voegt hij daar gelijk aan toe. “Het moet wel een goede mogelijkheid zijn, iets dat me echt enthousiast maakt en waar ik warm voor loop. Dat is waar ik echt voor push”, zegt hij wat betreft een Formule 1-rentree.

Lees ook: Hülkenberg: ‘Goed om even weg te gaan van het racen’

De 32-jarige Hülkenberg heeft 177 Grands Prix en 511 punten achter zijn naam staan. Daarnaast is hij houder van het (ongewenste) record van de meeste starts zonder een podiumplek te behalen. Hülkenberg reed in de Formule 1 voor Williams, Force India, Sauber en Renault. In 2015 won hij de 24 Uur van Le Mans met Porsche tijdens een uitstapje naar de endurance-racerij.