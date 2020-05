Franse media: ‘Alonso en Renault in gesprek, eerste handtekeningen al gezet’

Meteen na de bekendmaking van Daniel Ricciardo’s overstap naar McLaren in 2021 klonk de naam van Fernando Alonso als zijn opvolger bij Renault. Volgens Franse media zijn er gesprekken gaande tussen de Spanjaard en zijn ex-team, en is er zelfs sprake van een voorcontract. Een belangrijke voorwaarde voor een terugkeer van de tweevoudig wereldkampioen: een verlengd verblijft van Renault in de koningsklasse van de autosport.

Alonso nam eind 2018 afscheid van de F1 na enkele moeilijke seizoen bij McLaren. Hoewel Alonso’s terugkeer regelmatig ter sprake kwam, leek er zich nooit echt een kans voor de Spanjaard voor te doen. Volgens de Franse media zou dat nu kunnen veranderen. Zo bericht het doorgaans betrouwbare AutoHebdo, dat Renault gesprekken voert met de tweevoudig wereldkampioen.

De gesprekken zouden zelfs al zo ver gevorderd zijn dat Alonso een voorcontract zou hebben getekend bij de Franse renstal. Het Franse magazine stelt wel een grote voorwaarde bij Alonso’s terugkeer: een verlengd verblijf van Renault in de Formule 1.

AutoHebdo meldt dat “Frans Minister van Economie Bruno Le Maire onlangs bevestigde dat de staat, voor 15% aandeelhouder van de Renault-groep, een lening van 5 miljard dollar overweegt om de grootmacht in de Franse industrie te steunen”. In zo’n context zou “doorgaan met het Formule 1-team bijzonder lichtzinnig lijken, vooral qua perceptie.” Om nog maar te zwijgen van Alonso’s looneisen, voegt het er fijnzinnig aan toe.

