Coulthard ziet geen opties voor comeback Alonso in de F1

David Coulthard ziet geen opties voor tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso om een comeback te maken in de Formule 1. “Waar moet hij naartoe?”

Alonso nam eind 2018 afscheid van de Formule 1, na een mislukt avontuur met McLaren. Geruchten over een mogelijke terugkeer doen sindsdien echter vrijwel non-stop de ronde, terwijl de 38-jarige Spanjaard zelf ook heeft aangegeven interesse te hebben in een comeback in 2021.

Ex-Formule 1-coureur en Channel 4-commentator Coulthard ziet echter geen opties voor Alonso. Zeker niet omdat de 32-voudig racewinnaar heeft aangegeven alleen terug te willen komen als hij vooraan kan meedoen. En daar wringt de schoen, volgens Coulthard.

“Ik weet dat Alonso terug wil komen, maar ik denk dat hij geen opties heeft”, vertelt Coulthard de Spaanse sportkrant AS. “Ik denk namelijk niet dat Mercedes hem nodig heeft of dol op hem is. Ferrari heeft hem denk ik ook niet nodig en is evenmin dol op hem. En voor Red Bull geldt, denk ik, hetzelfde.”

“Waar moet hij dan naartoe? Terug naar McLaren?”, vraagt Coulthard zich hardop af. Toch lijkt ook McLaren geen mogelijkheid voor Alonso, want dat team ziet haar huidige coureurs Carlos Sainz en Lando Norris als haar toekomst.

Lees ook: Alonso over opties: ‘Voor 2020 geen plannen meer, ga nadenken over 2021’

Hoewel er in 2021 een regelrevolutie volgt die het speelveld gelijk(er) moet trekken, is er zoals Coulthard het opsomt dus geen plek voor Alonso bij de huidige topteams en best of the rest McLaren. Vandaar dat Coulthard denkt dat Alonso geen opties heeft om terug te keren.

De Schot komt tot die constatering terwijl hij van mening is dat Alonso qua talent in het rijtje Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton hoort. “Hij is een totale coureur en altijd snel geweest in alles waarin hij heeft gereden. Maar iedereen heeft z’n moment, en misschien is zijn tijd geweest.”