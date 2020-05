Gerucht: Renault moet 2 miljard bezuinigen, gevolgen voor F1-team?

Volgens berichten in de Franse media moet Renault twee miljard euro bezuinigen als gevolg van de coronacrisis en teruglopende autoverkoop. Hierbij valt niet uit te sluiten dat dit gevolgen heeft voor het Formule 1-project, dat jaarlijks honderden miljoenen kost.

Onder meer persbureau AFP (Agence France-Presse) meldt dat Renault flink moet gaan bezuinigen. De Franse fabrikant zou maar liefst twee miljard euro moeten vinden om te besparen. Hiervoor zou onder meer gekeken worden naar het sluiten van een viertal fabrieken en het terugbrengen van het aantal modellen.

Zoals zoveel autofabrikanten ondervindt Renault veel last van de harde klappen die de automarkt krijgt als gevolg van de coronacrisis. Ook daarvoor had Renault het echter niet makkelijk: in 2019 draaide het een nettoverlies van 141 miljoen euro (het eerste verlies in tien jaar tijd) en er bestaan veel problemen binnen de Renault-Nissan Alliantie sinds de val van ex-topman Carlos Ghosn.

Behalve dat Renault vermoedelijk de broekriem moet aantrekken, kan het wel op steun van de Franse staat rekenen. De automaker zou in gesprek zijn over een lening van vijf miljard euro. Een discussiepunt in die gesprekken: de staat zou er op hameren dat Renault geen fabrieken sluit in Frankrijk.

Hoewel in de berichten over de bezuinigingen niet over Renaults Formule 1-team wordt gerept, zingen er al langer geruchten rond dat dit wel eens op de tocht kan staan op de burelen in Boulogne-Billancourt, waar Renaults hoofdkwartier zit. Als er miljarden bespaard moeten worden, is het niet meer dan logisch dat op z’n minst naar de honderden miljoenen kostende Formule 1 wordt gekeken.

Voor Renaults Formule 1-team is het sowieso een zware tijd. Nadat het team in 2016 terugkeerde, maakte het goede progressie in 2017 (6e in het WK) en 2018 (4e) maar in 2019 zakte het naar de vijfde plek. Daarnaast verliest het per 2020 kopman en uithangbord Daniel Ricciardo aan rivaal McLaren.

In die zin tegenstrijdig met berichten over een exit, is dat er serieuze berichten rondgaan dat Renault bezig is tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso terug te halen naar het team. Een ander tegenstrijdig bericht, van het doorgaans goed ingevoerde RaceFans, is dat Renault achter de schermen juist bezig zou zijn technisch personeel binnen te halen.

Zodoende is er veel onduidelijk, maar één ding is zeker: het rommelt rondom Renault.