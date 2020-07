Vettel rekent niet op Mercedes-zitje, twijfelt over toekomst: ‘Ben er nog niet uit’

Sebastian Vettel rekent niet op een zitje bij Mercedes voor 2021, met de Duitser die ervan uitgaat dat het kampioenschapsteam doorgaat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Wat de bij Ferrari vertrekkende Vettel zo rest? “Dat zullen de komende weken en maanden leren.”

In andere woorden, zegt Vettel in het programma Sport und Talk aus dem Hangar 7 van Red Bulls tv-zender ServusTV: “Ik ben er zelf nog niet uit. Ik heb nog geen beslissing genomen.” Het belangrijkste, zegt hij, is ‘iets vinden dat bij me past’.

Die laatste uitspraak wijst erop dat Vettel nog niet wil stoppen, en daar doet hij nog een schepje bovenop: “Racen is mijn leven. Ik ken niets anders.” Op de juiste plek – zo lijkt hij een steekje uit te delen aan Ferrari – ‘zou ik me nog steeds helemaal thuis voelen in een Formule 1-auto’. Maar of dat te vinden is? “De komende weken en maanden zullen leren wat mogelijk is en ik ga doen.”

Welke opties Vettel ook heeft, een overstap naar Mercedes lijkt uitgesloten. Hoewel de contracten van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas officieel aflopen, vertelde Daimler-CEO Ola Källenius aan het Duitse Sky dat ‘we volgend jaar doorgaan met onze jongens’, hetgeen ook Vettel verwacht: “Het is duidelijk dat Lewis verder kan als hij dat wil, en van Valtteri is dat na zondag ook zeer waarschijnlijk.”

Raad van Helmut

Qua topteams rest Vettel enkel een rentree bij Red Bull als optie, al hebben kopstukken Christian Horner en Helmut Marko die deur vrijwel gesloten. Marko was echter wel de eerste die een belletje van Vettel kreeg toen Ferrari de Duitser vertelde dat het na 2020 klaar is. “Maar dat was niet om te vragen of hij een zitje voor me heeft. Helmut is een vertrouweling, ik heb hem om raad gevraagd.”

Tenzij Vettel het avontuur aandurft met Racing Point/Aston Martin of Renault (al wordt Fernando Alonso daar woensdag waarschijnlijk aangekondigd voor 2021), lonkt een sabbatical of zelfs pensioen. Dat laatste is in dat geval waarschijnlijker. “Als je de deur achter je dichttrekt, vind ik dat je dat zo moet doen dat je hem niet weer wil openen. Tenzij dat vanaf het begin je plan is.”