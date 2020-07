Mark Webber: ‘Vettel rijdt dan wel in een Ferrari, hij rijdt voor zichzelf’

Volgens Mark Webber is het nu al einde verhaal voor Sebastian Vettel bij Ferrari. Vettels contract loopt aan het einde van dit seizoen af en wordt zoals bekend niet verlengd, maar volgens Webber is zijn ex-teamgenoot in zijn hoofd al geen Ferrari-coureur meer. “Hoe sneller deze situatie voorbij is, des te beter voor alle betrokkenen”, stelt Webber.

“De relaties is voorbij, de chemie is weg, het huwelijk is gedaan”, is Webber duidelijk in de In The Fastlane-podcast. Volgens de Australiër mag Vettel dan nog wel in het Ferrari-rood rijden, de Duitser rijdt alleen nog voor zichzelf. “Sebastian is in het rood gekleed, hij rijdt in een rode auto, maar hij rijdt voor zichzelf.“

“In sommige opzichten hoop je dat het meteen eindigt, want zo ziet het er wel naar uit momenteel. Als je de dynamiek na de race zag… Sebastian was helemaal op.” Webber heeft daarom een duidelijk mening over de situatie van Vettel. “Deze ‘Seb-situatie’, hoe sneller die voorbij is, des te beter voor alle betrokkenen”, klinkt het.

Aan de andere kant van de Ferrari-garage scoorde Leclerc, mede door de tijdstraf van Hamilton, een onverwachte tweede plaats. “Hij kwam dankzij de safety car terug in de race, maar hij heeft er nadien alles uitgehaald. Dat heeft hij al eerder laten zien in zijn carrière.”

