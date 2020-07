FIA herinnert Red Bull en Ferrari aan coronaprotocol na gesprek tussen Vettel en Red Bull

De FIA heeft Red Bull en Ferrari een herinnering gestuurd dat iedereen te allen tijde het coronaprotocol moet volgen. Het bestuursorgaan doet dit naar aanleiding van op zaterdag opgedoken beelden waarop Sebastian Vettel te zien is die een gesprek heeft met zijn voormalig werkgever Red Bull.

Op zaterdag werden beelden op sociale media gedeeld waarop te zien was dat Vettel een gesprek had met Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko. Geen van hen droeg op dat moment een mondkapje. Dit zorgde voor de nodige vragen, omdat dit tegen de regels zou zijn. Alle teams moeten in hun eigen ‘bubbel’ blijven tijdens het Grand Prix-weekend en dus mogen ze geen contact hebben met andere teams.

FIA’s COVID-19-commissie stuurde hierop beide teams een herinnering dat zij te allen tijde het coronaprotocol moeten volgen, meldt Motorsport. Officieel staat hier geen straf op, maar de FIA heeft aangegeven dat wanneer iemand de gedragsregels niet volgt, diegene ook niet aanwezig mag zijn.

“Niemand wordt gedwongen akkoord te gaan met het naleven van deze COVID-19-regels en niemand zal door de FIA ​​worden gestraft omdat hij dit niet heeft gedaan. Maar als iemand niet akkoord gaat met het naleven van de COVID-19-regels, zal hij geen toegang krijgen tot en mag hij niet aanwezig zijn bij de evenementen”, verklaart de FIA.

