Formule 1 bevestigt: Geen coronagevallen onder alle 4,032 aanwezigen

De FIA en de Formule 1 hebben in een verklaring bevestigd dat er onder alle 4,032 aanwezigen in Oostenrijk geen positieve coronagevallen zijn.

Tussen vrijdag 26 juni en donderdag 2 juli heeft de Formule 1 alle coureurs, teams en overig personeel getest op het coronavirus. “Tussen deze tests zaten geen positieve gevallen”, staat er in de verklaring. “De FIA en de Formule 1 verstrekken deze informatie met het oog op integriteit van de competitie en transparantie. Er zullen geen specifieke details verstrekt worden door de FIA of de Formule 1 over teams of individuen. De resultaten zullen elke zeven dagen bekendgemaakt worden”, aldus de volledige verklaring.

Alle aanwezigen in de Formule 1-bubbel moeten elke vijf dagen getest worden.

Statement on COVID-19 testing. The FIA and Formula 1 can today confirm that between Friday 26th June and Thursday 2nd July, 4,032 drivers, teams and personnel were tested for COVID-19. Of these, zero people have tested positive.

— F1 Media (@F1Media) July 4, 2020