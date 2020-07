Is deal met Alonso rond? ‘Renault plant woensdag aankondiging’

Kiest Renault in 2021 opnieuw voor Fernando Alonso? Volgens Noemí de Miguel, een Spaanse F1-journaliste, komt de Franse renstal woensdag met een aankondiging. Monteurs die al meer dan 15 jaar bij het team in dienst zijn, hebben volgens Abiteboul al met de persoon in kwestie gewerkt.



Dat berichtte De Miguel zondagavond laat vanuit Oostenrijk. “Zoals ik heb vernomen, plant Renault woensdag een officiële aankondiging.” Waarover die aankondiging gaat, lijkt de Spaanse ook te weten. “Na de race heeft Cyril Abiteboul de ervaren monteurs, degenen die al meer dan 15 jaar voor het team werken, verteld dat ze al met hem hebben gewerkt.” Fernando Alonso reed van 2003 tot 2006, 15 jaar geleden dus, en van 2008 tot 2009 voor het team uit Enstone. In 2005 en 2006 werd de Spanjaard wereldkampioen voor het Franse merk.

In aanloop naar het openingsweekend zei Esteban Ocon, al zeker van zijn zitje bij Renault volgend jaar, dat hij erg blij zou zijn met Alonso als teamgenoot. “Ik heb die vraag tijdens de lockdown veel gekregen”, vertelt de Fransman. “ik reageer altijd eerlijk en mijn persoonlijke keuze heeft geen betrekking op wat het team gaat doen, maar ik heb een geweldige relatie met Fernando.”

