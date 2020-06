Abiteboul bevestigt gesprekken met Alonso, maar ‘er zijn verschillende opties’

Renault denkt na over een mogelijke terugkeer van Fernando Alonso. De Franse renstal moet na het gepland vertrek van kopman Ricciardo op zoek naar een nieuwe coureur en kijkt daarvoor naar tweevoudig wereldkampioen Alonso. Al benadrukt teambaas Cyril Abiteboul dat zijn team ook andere opties bekijkt. “Er zijn meerdere uitstekende coureurs die beschikbaar zijn voor 2021.”

Renault verbergt het niet langer. De Franse renstal overweegt Fernando Alonso voor een derde keer aan te trekken. Nadat de grote bazen van Renault vorige week bevestigden dat het team ondanks de coronacrisis actief blijft in de Formule 1, heeft teambaas Cyril Abiteboul nu toegegeven in gesprek te zijn met Alonso.

“Fernando Alonso is een optie, hij is een hele goede piloot”, benadrukte Abiteboul in een interview met de Franse radio RMC. De Fransman voegt er meteen aan toe dat zijn team niet alleen naar Alonso kijkt als mogelijke vervanger van Ricciardo. “Er zijn verschillende opties. Alonso is daar een van, maar er zijn meerdere uitstekende coureurs die beschikbaar zijn voor 2021.”



Volgens het Spaanse Marca doelt Abiteboul daarmee op Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Vettel kondigde vorige maand zijn afscheid bij Ferrari aan, Bottas’ contract bij Mercedes loopt aan het einde van 2020 af. Abiteboul benadrukt in gesprek met de Franse radiozender dat “Renault de tijd zal nemen om na te denken, omdat het een uiterst belangrijke beslissing is.” Hij hekelt daarmee het beleid van McLaren en Ferrari. “Dat lijkt ons een vreemd beleid, ze hebben al verschillende plannen voor de toekomst opgesteld terwijl het seizoen nog niet is begonnen. We willen dat voorbeeld niet volgen.”

