Zak Brown: ‘Als ik aan het hoofd van Renault stond, zou ik voor Alonso kiezen’

Volgens Zak Brown is Renaults keuze over een opvolger van Ricciardo erg gemakkelijk. De McLaren-CEO stelt dat de Franse renstal moet kiezen voor Fernando Alono. “Een no-brainer“, zoals de Amerikaan het omschrijft. “Als ik aan het hoofd van Renault stond, zou ik voor Alonso kiezen.”



Brown en Alonso kennen elkaar goed door Alonso’s periode bij McLaren en het huidige Indy 500-project van de Britse autobouwer. Het duo heeft nog steeds contact. “Ik heb enkele dagen geleden nog met hem gesproken”, vertelt Brown aan Sky Sports. “Ik bracht het onderwerp ter sprake, maar ik denk dat hij onbeslist is.”

Lees ook: Franse media: ‘Alonso en Renault in gesprek, eerste handtekeningen al gezet’

Als Brown, in plaats van McLaren, baas van Renault zou zijn, zou hij het wel weten. “Als ik aan het hoofd van Renault stond, zou ik voor Alonso kiezen. Hij is een grote naam, erg snel en won twee kampioenschappen met hen, dus hij heeft een band. Vanuit Renault-perspectief denk ik dat het een no-brainer is om voor Alonso te kiezen.”

Dat betekent natuurlijk niet dat Alonso zomaar terugkeert naar de Formule 1. “Ik weet niet of Fernando terug wil naar 22 races in een seizoen, met een auto die niet lijkt te kunnen winnen”, voegt Brown eraan toe.

Lees ook: Abiteboul lijkt niet happy met Ricciardo-exit: ‘Juist nu zijn vertrouwen en commitment belangrijk’