Briatore schuift Alonso naar voren: ‘Jaar zonder F1 heeft Fernando goed gedaan’

De pr-machine om Fernando Alonso terug de Formule 1 in te loodsen draait al op volle toeren en dus was het wachten tot manager Flavio Briatore de Italiaanse media zou bellen om zijn bijdrage te leveren. “Een jaar zonder de Formule 1 heeft hem goed gedaan, Fernando is gemotiveerd.”

De Italiaan en Alonso vormde een winnende combinatie bij Renault en veroverden titels in 2005 en 2006. Briatore is allang met pensioen maar werpt zich nu weer op als pleitbezorger voor Alonso die in 2018 weigerde definitief afscheid te nemen. Na het nieuws van Vettels vertrek en de daaropvolgende transfers van Carlos Sainz en Daniel Ricciardo is er een stoeltje vrij bij Renault.

“Fernando heeft een detox gehad, ik zie dat hij nu weer helemaal sereen is en klaar is voor een terugkeer”, aldus Briatore tegen La Gazetta Dello Sport die uiteraard ook een mening heeft over de stoelendans en de situatie bij Ferrari. “Sainz is een goede coureur, hij had een goed jaar in 2019 als je de kwaliteit van zijn auto in ogenschouw neemt. Maar de situatie is duidelijk wat mij betreft: Ferrari zet alles op Leclerc, hij is de toekomstige ster.”

“Het draait in de Formule 1 altijd om het hebben van een winnend recept. Een van je coureurs focust zich op het winnen van de titel, de ander moet de punten weghalen bij de concurrentie. Vettel betaalt nu de prijs dat er in Charles Leclerc plotseling een hele snelle jongen bijkwam. Hij werd verrast, het lijkt op de situatie bij McLaren in 2007 toen Lewis Hamilton daar kwam. Twee coureurs op hetzelfde niveau zullen uiteindelijk punten van elkaar afsnoepen.”

Briatore ziet in Leclerc wel iemand die het niveau van zijn oud-pupillen Michael Schumacher en Fernando Alonso kan benaderen. “Je pikt de goede er altijd zo uit. Ik kan me Michael nog goed herinneren bij Benetton, toen hij nog heel jong was. En de belletjes van Giancarlo Minardi om me te vertellen over de jongen Alonso. Je ziet meteen wanneer iemand speciaal is. En dat is Charles, speciaal.”