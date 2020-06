‘Renault moet Alonso meteen nemen als hij beschikbaar is’

Fernando Alonso wordt de laatste tijd regelmatig aan Renault gelinkt als opvolger (in 2021) van Daniel Ricciardo. Wanneer de tweevoudig wereldkampioen beschikbaar is, moet de Franse fabrikant volgens Sky Sports’ verslaggever Ted Kravitz meteen toeslaan. “Dat is voor mij een no brainer.”

De stoelendans voor volgend jaar is door de vroege transfers van Carlos Sainz (naar Ferrari) en Daniel Ricciardo (naar McLaren) en het vertrek van Sebastian Vettel al een eindje op gang. Een felbegeerd zitje zal dat van Renault worden. Teambaas Cyril Abiteboul verwacht na de invoering van de begrotingslimiet in de Formule 1 volgend jaar dat de Franse firma op korte termijn kan wedijveren met de drie topteams: Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Abiteboul heeft eerder aangegeven de tijd te zullen nemen om een geschikte opvolger voor Ricciardo te zoeken. “Op de een of andere vindt hij altijd heel degelijke coureurs”, zegt Kravitz in een vodcast van Sky Sports. “Als Alonso beschikbaar is moet hij die kans met twee handen grijpen, hem niet laten ontsnappen en ook zoveel mogelijk betalen als het budget toestaat. Als Alonso echt wil terugkomen, is het voor mij een no brainer.”

De Spanjaard, hij wordt volgende maand 38 jaar, veroverde met Renault in 2005 en 2006 de wereldtitel. Na een kort verblijf bij McLaren keerde hij terug op het oude nest, zonder veel succes. De kans bestaat nu dat er een derde huwelijk komt. “Sommige mensen zullen het leuk vinden, sommige ook niet. Maar als je iemand met reputatie zoekt die een team momentum kan geven en als je puur naar het racen kijkt, dan is Alonso natuurlijk een goede optie”, concludeert voormalig Formule 1-coureur en Sky-analist Paul Di Resta.

Volgens collega Martin Brundle hangt de invulling van het tweede stoeltje bij Renault voornamelijk af van de vorderingen van Esteban Ocon, komend seizoen de piloot naast Ricciardo. “Als Ocon het team kan leiden, zal Renault dan het risico willen nemen met Alonso? Dat is toch een lastige coureur.”