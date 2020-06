Bottas: ‘Mercedes heeft me verteld Vettel niet te overwegen’

Valtteri Bottas is er niet bang voor dat hij zijn felbegeerde zitje bij kampioenschapsteam Mercedes eventueel verliest aan Sebastian Vettel. “Ik heb een heel duidelijk antwoord van Mercedes gekregen en dat is nee, ze denken niet over Sebastian na.”

Dat antwoordt Bottas in een video-interview met Sky Sports F1 op de vraag of hij zich zorgen maakt dat viervoudig kampioen Vettel op de markt is voor 2021 en hoe hij daarmee omgaat. “Het raakt me niet”, zegt Bottas over die vorm van druk en onzekerheid. “We zijn telkens heel open naar elkaar toe geweest over hoe de situatie is, over hoe het qua contract zit. Ik heb daarbij een heel duidelijk antwoord van Mercedes gekregen en dat is nee, ze denken niet over Sebastian na”, zegt Bottas over Mercedes’ opties voor 2021. “‘Oké, dan maak ik me ook geen zorgen’, zei ik toen.”

Bottas’ woorden sluiten zo aan bij die van teambaas Toto Wolff en technisch directeur James Allison, die allebei hebben aangegeven dat Mercedes’ prioriteit bij de huidige coureurs Lewis Hamilton en Bottas én Mercedes-junior George Russell ligt. Vettel is ondanks alle geruchten in die zin slechts een outsider voor een Mercedes-zitje, al heeft Wolff wel gezegd Vettel niet in deze fase van 2020 al uit te willen sluiten: “Want wie weet wat in de komende maanden gebeurt?”

De dertigjarige Bottas heeft zelf dus ook nog geen nieuw Mercedes-contract op zak en verkeert in die zin wel in onzekerheid over zijn toekomst. Dat is hij echter wel gewend. “Het is elk jaar hetzelfde. Ik heb wel eens contracten voor meerdere jaren gehad, maar altijd met opties erin. In die zin is dit jaar niet anders voor mij dan welk ander seizoen ook”, zegt Bottas, die het ‘vrij grappig’ vindt dat er nog geen race gereden is, ‘maar anderen mijn zitje al hebben gekregen’. “Ik heb daar wel een paar keer om moeten lachen.”

Bottas kan er dus om lachen, maar zijn management zou wel serieus inspelen op de vroege activiteit op de rijdersmarkt. Zo zou zijn manager al een gesprek hebben gevoerd met Renault en ook een lijntje hebben uitgegooid bij Red Bull.

