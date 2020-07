Hamilton: ‘Trolleys bij podiumceremonie zijn een beetje overdreven’

Lewis Hamilton vindt de op afstand bestuurbare trolleys, die tijdens de podiumceremonie in Oostenrijk de bokalen naar de top drie brachten, ‘overdreven’. Volgens de Brit is het overbodig om voor dit soort alternatieven te gaan omdat iedereen elke vijf dagen getest wordt.

Het was een apart zicht tijdens de podiumceremonie na de Grand Prix van Steiermark: de trofeeën werden niet door hoogwaardigheidsbekleders overhandigd, maar door op afstand bestuurbare trolleys. Hamilton, de winnaar van deze race, was geen fan van de nieuwe podiumceremonie, die ‘vreemd’ aanvoelde.

Lees ook: Bottas klaar voor titelstrijd met Hamilton: ‘Ik weet tot wat ik in staat ben’

“Het zag er zeker raar uit”, vertelt Hamilton tegen RaceFans. “Ik had liever gehad dat ze het naar mij toe gooiden of zoiets. De dozen die met de trofeeën aankomen, het voelt gewoon raar aan. Het is een beetje overdreven naar mijn mening omdat iedereen hier al is getest en handschoenen draagt en dat soort dingen”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Lege tribunes

Normaliter bedankt Hamilton de fans na afloop van de race, maar vanwege het coronavirus mogen er nog geen fans aanwezig zijn. Het gaf voor de Brit dan ook een ‘leeg’ gevoel. “Eerlijk gezegd was het een hele rare tijd. Wanneer je je in de werkzone bevindt, lijkt alles normaal. Wanneer je aan het rijden bent, met name hier zijn de afstanden tussen de tribunes en het circuit best groot, is het niet gemakkelijk om ze te zien. Maar het besef kwam pas aan toen ik uitstapte. Als je uit de auto stapt mis je de sfeer en dus de fans.”

Lees ook: Parabolica, aflevering 3: ‘Bottas zou een Rosbergje kunnen doen’

“Dit geeft alleen maar aan dat fans het verschil maken”, vervolgt Hamilton. “Ik miste het wel op dat moment. Dat is normaliter een moment dat je deelt met de mensen die jou volgen en degenen die je niet volgen. En dat hadden we niet”, sluit de Brit af.