Verstappen: ‘Binnen halve seconde van Mercedes zitten zou goed zijn’

Max Verstappen zegt dat het ‘goed’ zal zijn als Red Bull ‘binnen een halve seconde’ van Mercedes staat. Red Bull brengt nieuwe updates mee naar Groot-Brittannië en hoopt daarmee meer in de buurt te kunnen komen van Mercedes, maar Verstappen benadrukt: “Het is geen kwestie van dat dit even in een week is opgelost.”

Red Bull kende een teleurstellende kwalificatie in Hongarije waar het team bijna anderhalve seconde tekort kwam op Mercedes. In de race ging het echter stukken beter voor Verstappen, die ondanks een crash op weg naar de grid als tweede over de streep kwam. Voor de race op Silverstone wil Red Bull, mede dankzij nieuwe updates, meer in de buurt komen te staan van Mercedes.

“Het zou goed zijn als we binnen de halve seconde van Mercedes zitten”, zegt Verstappen tijdens de persconferentie in Groot-Brittannië. Hij durft echter niet te zeggen of dit ook het geval zal zijn. “Dat is echt niet te zeggen. Het kan twee tienden zijn, een halve seconde, een hele seconde…”, aldus de Nederlander.

Red Bull brengt nieuwe onderdelen mee naar Silverstone, maar het is maar afwachten hoeveel vooruitgang ze brengen, zegt Verstappen. “Het is geen kwestie van dat dit even in een week is opgelost”, zegt hij over het verschil met Mercedes.

Max evenaart Jos

Net als bijna alle andere coureurs wordt Verstappen gevraagd over het anti-racisme-statement van de Formule 1. “Iedereen heeft zijn manier om zich uit te drukken, maar iedereen strijd tegen racisme”, zegt Verstappen. “We zullen het niet kunnen eindigen, maar we strijden ertegen. Het gaat niet om het knielen, het gaat om samen te werken”, aldus de Nederlander.

Verstappen wordt tijdens de persconferentie eraan herinnerd dat hij dit weekend een mijlpaal bereikt. Hij komt dit weekend namelijk op 106 GP-starts te staan, waarmee hij het aantal racestarts van zijn vader Jos evenaart. “Het kan mijn vader echt niet schelen – en mij ook niet!”, lacht hij.