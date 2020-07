Brawn: ‘Hamilton is een machine, zal recordaantal zeges van Schumacher verbreken’

Ross Brawn, de sportief-directeur van de Formule 1, verwacht dat Lewis Hamilton het recordaantal zeges van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zal verbreken. De Brit noemt Hamilton een ‘machine’ die ‘geen fouten’ maakt.

Hamilton domineert de Formule 1 en staat inmiddels op 86 zeges, waarmee hij in de buurt komt van het record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die 91 zeges op zijn naam heeft staan. Volgens sportief directeur Ross Brawn, die lang met Schumacher heeft gewerkt, zal Hamilton het record van de Duitser verbreken.

“Ik heb een zeer lange en persoonlijke relatie met Michael, dus het is moeilijk om de beste te kiezen”, zegt Brawn tegen The Sun. “Maar ik had nooit verwacht dat er iemand in de buurt zou komen van het record van Michael. Na deel uit te hebben gemaakt van Michael’s prestaties en er getuige van te zijn geweest is het absoluut ongelooflijk dat Lewis bijna dat record verbreekt en ik ben er zeker van dat hij dat zal doen”, aldus de Brit.

Uitzonderlijk

“Hij zit in het juiste team en zit in de piek van zijn kunnen”, vervolgt Brawn. “Zijn rijkunsten zijn ongelooflijk en het fascinerende is dat zijn levensstijl anders is dan je van een topsporter zou verwachten. Lewis en Michael zijn allebei ongelooflijk professioneel en toegewijd, maar Lewis maakt geen fouten. Hij spint wel eens in de vrije trainingen, maar een fout in de race zie je zelden van hem”, aldus de sportief directeur.

“Hij is meedogenloos, hij is uitzonderlijk”, voegt Brawn toe. “Ik ben ervan overtuigd dat hij het record zal verbreken en de lat nóg hoger zal leggen. Lewis is een machine en heeft het allemaal op zijn eigen manier gedaan”, aldus Brawn.