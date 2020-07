Mercedes rijdt ook in Formule E met zwarte livery

Het Formule E-team van Mercedes zal net als het Formule 1-team met een zwarte livery rijden. Het Duitse team steunt daarmee de strijd tegen racisme en discriminatie: “De zwarte livery is een herinnering aan iedereen dat we onze waarden en wederzijds respect voor de lange termijn moeten consolideren.”

Kort voor de seizoensstart van de Formule 1 kondigde Mercedes aan dat het dit seizoen met een zwarte livery zou rijden in plaats van het kenmerkende zilver. Hiermee wilde het team de strijd tegen racisme kracht bijzetten. “Black Lives Matter heeft de laatste vijf weken een licht geschenen op hoezeer er nieuwe maatregelen en actie nodig zijn in de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie. Als team hebben we de laatste weken goed geluisterd naar het perspectief van onze teamleden”, meldde Mercedes destijds. Het team nam zich ook voor om voor het einde van dit seizoen een diversiteitsprogramma op te richten. Momenteel is drie procent van het team onderdeel van een etnische minderheid.

Naast de Formule 1-bolides van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zullen ook de Formule E-bolides van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne zwart kleuren voor de rest van het seizoen. Op de halo zal de slogan ‘End Racism’ komen te staan. De livery zal zes races gebruikt worden, aangezien het restant van het Formue E-seizoen in zes races zal worden verreden in de Duitse hoofdstad Berlijn.

“Ook in de Formule E willen we ons wereldwijde platform gebruiken om onze stem te laten horen in de strijd tegen racisme en discriminatie en onze steun voor meer diversiteit en tolerantie”, laat Bettina Fetzer, vice-president Marketing bij Mercedes, weten. “Het besluit om onze kenmerkende elektrische zilverpijlen te veranderen onderstreept ons standpunt ten gunste van openheid en respect in de omgang met elkaar. De zwarte livery is een herinnering aan iedereen dat we onze waarden en wederzijds respect voor de lange termijn moeten consolideren”, aldus Fetzer.