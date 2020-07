Wolff: ‘Niet onze taak F1 onvoorspelbaar te maken, maar willen graag felle tegenstand’

Teambaas Toto Wolff ziet het niet als Mercedes’ taak om de Formule 1 spannend en onvoorspelbaar te maken, maar zou desondanks wel graag zien dat zijn renstal serieuze tegenstand krijgt van zoveel mogelijk rivalen.

Uiteindelijk maakt dat titels immers ook meer waard, weet Wolff natuurlijk. ‘Zijn’ Mercedes domineert de sport daarbij al enkele jaren, waarbij hij in gesprek met Motorsport-Magazin toegeeft dat het ‘natuurlijk altijd een beetje vreemd is’ voor een sport als één team een periode van dominantie kent. “Maar het is niet de taak van dat team om het kampioenschap onvoorspelbaar te maken”, meent hij.

Dat gezegd hebbende, zint Mercedes volgens Wolff juist op ‘felle tegenstand’ van haar rivalen. “We willen juist graag op circuit met Ferrari en Red Bull vechten, terwijl we het ook super zouden vinden als iemand als Racing Point zich in de strijd mengt. McLaren en Renault zien we ook graag terugkeren aan de top”, stelt hij.

“Ik zou niets liever willen dan dat we vrijdagochtend aan de eerste vrije training beginnen zonder te weten wat de uitkomst wordt”, zegt Wolff. Volgens sommigen heeft Mercedes in 2020 echter alweer zo’n bliksemstart gemaakt, dat het de titel al zo goed als binnen heeft. Voorzichtig als hij is, wil Wolff daar niet aan. “Wij denken geenszins dat het kampioenschap al zeker is. Je kunt altijd verrast worden.”

