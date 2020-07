‘Een uitvalbeurt en onze voorsprong is verdwenen’: Wolff blijft voorzichtig

De dominantie van Mercedes in de eerste drie races van het seizoen was overduidelijk. Drie pole posities, drie overwinningen, Mercedes kon bijna niet beter aan de jaargang beginnen. Toch blijft teambaas Toto Wolff voorzichtig. Volgens de Oostenrijker mag Mercedes niets als vanzelfsprekend beschouwen. “We mogen ons niet laten meeslepen door te denken dat we de beste zijn, want dan begin je te verliezen.”

Mercedes is in 2020 voor het zevende jaar op rij de dominante kracht in de Formule 1. Na drie races bedraagt de kloof tussen kampioenschapsleider Hamilton en nummer drie Verstappen 30 punten, in de constructeursstand heeft Mercedes een voorsprong van 66 punten op Red Bull. Toch blijft Toto Wolff op zijn hoede.

“Het is een gat van niets. Als je kijkt naar de WK-stand heeft Lewis na drie races 30 punten meer dan Max (Verstappen, red.). Een uitvalbeurt en die voorsprong is weg, dus we moeten gewoon verder werken”, stelt Wolff. “We mogen ons niet laten meeslepen door te denken dat we de beste zijn, want dan begin je te verliezen.”



Volgens de Oostenrijker blijft maximaal scoren cruciaal. “Ik denk dat het belangrijk is om elk mogelijk punt te pakken. Ik heb altijd gezegd dat elke sessie en elk raceweekend moet worden geoptimaliseerd om punten te verzamelen”, gaat Wolff verder. “In zekere zin is de prestatie van het team, die drie overwinningen in drie races, iets waar we trots op kunnen zijn.”

Wolff doelt daar mee op de problemen die Mercedes had tijdens het openingsweekend in Oostenrijk. “We hebben de problemen die we in Spielberg hadden, opgelost en we moeten blij zijn met hoe het tot nu is verlopen. Maar de kloof is nooit groot genoeg om comfortabel te zijn, we moeten blijven werken. We hebben nog niet eens 20% van het kampioenschap afgewerkt, dus we moeten blijven pushen”, besluit de Mercedes-teambaas.

