Hamilton verzette zich tegen teamorder: ‘Ik wil geen enkel punt laten liggen’

Lewis Hamilton verovert in Hongarije de pole positie, overwinning en het extra punt voor de snelste ronde. Dat ‘bonuspunt’ komt er nadat Hamilton in de slotfase, tegen de wil van het team in, pit voor vers rubber. “Voor de race hadden we afgesproken dat we niet zouden pitten voor de snelste ronde omdat dat te veel risico met zich meebracht.”

In ronde 60 van de Hongaarse GP rijdt Lewis Hamilton autoritair aan de leiding. De kloof met nummer twee Max Verstappen bedraagt op dat moment zo’n 25 seconden. Ondanks eerdere afspraken dringt Hamilton aan om te wisselen naar vers rubber. Zo kan hij de snelste ronde van teamgenoot Valtteri Bottas aanvallen en het extra punt in de wacht slepen.

Teambaas Toto Wolff is geen voorstander van het idee. “Voor de race hadden we afgesproken dat we niet zouden pitten voor de snelste ronde omdat dat te veel risico met zich meebracht”, vertelt Wolff aan Sport.de. Omdat de extra pitstop Hamiltons overwinning in gevaar kan brengen en Bottas het extra punt al in handen heeft voor het team, wil Mercedes Hamilton liever op de baan houden.

Hamilton blijft aandringen over de boordradio. “Ik vond dat dit punt nodig was”, zegt hij na de race. Hamilton weet als geen ander hoe belangrijk één punt kan zijn in de strijd in de wereldtitel, zeker wanneer dat punt in handen is van zijn grootste concurrent. “Ik weet dus hoe belangrijk het is om het maximale uit elke race te halen. Bovendien we zitten in een jaar waarin het onduidelijk is hoe betrouwbaar de auto is en hoe lang het seizoen zal zijn”, somt Hamilton zijn redenen op. “Ik wil geen enkel punt laten liggen. Behalve als ik moet”, klinkt het.



De kans op een late safety car, waarbij Hamilton op oude banden kwetsbaar zou zijn geweest, overtuigt het team. “In ronde 60 zou het de juiste beslissing zijn geweest”, zegt Wolff, “maar op dat moment was het gat niet groot genoeg. We hadden zo’n twee seconden marge, anders zouden we in verkeer terechtkomen. Toen we communiceerden met Lewis ontstond er ook nog een beetje verwarring.”

Twee pogingen

Hamilton en de pitmuur discussiëren over de band waarop hij de snelste ronde zal aanvallen. De wereldkampioen eist de zachte band, waarop race-engineer Peter Bonnington vertelt dat de rode band al na drie ronden zal beginnen grainen. Uiteindelijk roept Mercedes Hamilton drie ronden voor het einde in de pits voor softs. “Ik denk dat de soft tien ronden zou hebben overleefd”, zegt Hamilton na afloop.

Hamiltons eerste poging, een 1:17.665, is niet genoeg voor het extra punt. Een ronde later heeft hij meer succes. Met een 1:16.627 duikt hij bijna een seconde onder Bottas’ snelste rondetijd. Een rondje zonder risico, volgens Hamilton. “Ik heb niet eens zo hard gepusht dat ik in fout de zou kunnen gaan. Het was een volledig gecontroleerd rondje”, vertelt de Brit.

Ondanks de verwarring en discussie is Hamilton ervan overtuigd dat hij en het team de juiste beslissing namen. “We zijn een professioneel team en zolang we zo verder werken en gefocust blijven, denk ik dat het de juiste beslissing was.” Volgens Toto Wolff kan er dan weer aan de communicatie geschaafd worden. “We kunnen veel leren uit de communicatie tussen de garage en de coureurs”, zegt hij. “Die was zeker niet geweldig, maar uiteindelijk telt het resultaat.”

