Hamilton: ‘Moest de eerste race incasseren, maar de laatste twee waren top’

Lewis Hamiltons zege in de Grand Prix van Hongarije van 2020 is zijn achtste op de Hungaroring, en het was ook nog eens één van zijn favoriete races, zegt hij. “De laatste twee races waren geweldig.”

Race één van dit uitgestelde en ingekorte seizoen, de eerste wedstrijd op de Red Bull Ring, was dat niet, maar Hamilton won daarna wel het tweede nummer op de Oostenrijkse omloop en voegde daar dit weekend dus zijn tweede zege van het jaar aan toe. Nu op de Hungaroring.

“Tijdens de eerste ronde van het WK moest ik incasseren, maar ik heb me daarna opnieuw gefocust en dat laatste twee races waren geweldig”, jubelt hij. “Dit weekend was alles echt top gewoon”, zegt hij na pole, zege en (na een late pitstop voor een setje softs) de snelste ronde.

“Geloof het of niet, ik was ook enorm aan het pushen”, zegt hij, ondanks dat hij – na een geweldig begin van de race – al een enorme voorsprong had en de race kon controleren. “Ik moest diep gaan voor die snelste ronde, maar ook daarvoor had ik al veel te managen in de auto. Dat is een andere uitdaging.”

Die auto, de W11 die door Hamilton al is geprezen als de beste die Mercedes ooit heeft gemaakt, dankt Hamilton aan het harde werk van de mannen en vrouwen op de fabriek. “Gefeliciteerd en bedankt dus, ook aan de mensen op de motorafdeling. De motor is flink verbeterd voor dit jaar.”

Bottas verpest het bij de start

Dat de W11 een potente bolide is, bewees teamgenoot Valtteri Bottas wel door na een slechte start terug te vallen tot plek acht, maar zich daarna zonder al te veel moeite op te werken naar plek drie. Hij liep met een stop tussendoor ook tot twee keer toe snel in op Max Verstappen, maar kwam er niet voorbij.

Desondanks, stelt Bottas, was die extra stop een goede gok. “Het was het waard, maar betaalde zich niet helemaal uit vandaag.” Verder was het geen beste race, erkent hij zelf. “Een vrij slechte zelfs, want als je als tweede start, wil je winnen.”

“Mijn start was echter slecht. Ik reageerde op een lichtje op mijn stuur dat aansprong”, verklaart de Fin zijn ogenschijnlijk valse start, al hield hij gelijk in en bleef blijkbaar binnen de marges om aan straf te ontkomen.

Met Bottas op plek drie en Hamilton die de zege én de snelste ronde pakte, is Bottas echter wel de leiding in het WK kwijtgeraakt aan zijn teamgenoot. Hamilton staat nu op 63 punten, Bottas volgt met 58.

