Mercedes van plan om door te gaan met ontwikkeling DAS

Mercedes is van plan om het Dual-Axis Steering-systeem (DAS) door te ontwikkelen, ook al is dit systeem vanaf 2021 verboden. Volgens Mercedes is het nog geen ‘gesloten boek’ en het team hoopt er nog meer van te leren voordat het niet meer gebruikt mag worden.

Mercedes zorgde voor de nodige ophef tijdens de testdagen in Barcelona toen het erkende gebruik te maken van het DAS-systeem. Met dit systeem kunnen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het stuur van zich af duwen of naar zich toe trekken, waardoor ze de stand van de banden kunnen veranderen. Dit resulteert uiteindelijk in minder bandenslijtage en een hogere topsnelheid.

Hoewel dit systeem vanaf 2021 verboden is, wil Mercedes doorgaan met de ontwikkeling van het systeem. “Het is nog steeds een heel nieuw systeem voor ons”, zegt technisch directeur James Alisson tegen Motorsport.com. “Precies hoe, waar en wanneer we er de meeste mogelijkheden van behalen is tot op zekere hoogte een ontdekkingsreis voor ons”, aldus Alisson.

“De manier waarop we het systeem ontwikkelen is nog steeds open naarmate het seizoen vordert”, vervolgt hij. “Het is dus geen gesloten boek. We hopen er meer uit te halen als we snel meer kunnen leren in de komende races”, aldus Alisson.

Na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk bestempelde hoofdstrateeg James Vowles het DAS-systeem nog als ‘geslaagd’. “Het werkte zoals gehoopt. In andere woorden, de coureurs gebruikten het tijdens de vrije trainingen, tijdens de kwalificatie en tijdens de race”, zo zei hij.