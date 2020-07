Marko waarschuwt: ‘Voordeel van DAS later dit jaar nog groter’

Helmut Marko vreest dat het voordeel van Mercedes’ ingenieuze stuursysteem DAS in het najaar nog groter wordt. Omdat er dit seizoen voornamelijk in Europa geracet wordt, waar het in het najaar kouder steeds wordt, zal Mercedes nog meer profiteren van haar uitvinding. Ondertussen werkt ook Red Bull aan een gelijkaardig systeem.

Mercedes introduceerde DAS tijdens de wintertests in Barcelona. DAS, dual axis steering, stelt de coureurs in staat tijdens het rijden het spoor van de voorwielen te veranderen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich weg te duwen. Het systeem zou een voordeel bieden in de bandenslijtage, de rolweerstand op rechte stukken en het op temperatuur brengen van de voorbanden.

Dat laatste is vooral voordelig bij bijvoorbeeld herstarts na een safety car of bij het voorbereiden een kwalificatieronde, vooral wanneer de omgevings- en baantemperatuur niet erg hoog is. Dat beseft ook Helmut Marko. “We gaan dit seizoen voornamelijk in Europa racen. Tijdens races in oktober zijn de temperaturen in Europa niet meer zo hoog”, legt de Oostenrijker uit aan Motorsport Magazin. “Dan wordt het voordeel nog groter.”

Ondertussen werkt Red Bull zelf aan een DAS-systeem. “We overleggen om het ook te bouwen”, bevestigt Marko. “Daar is echter tijd voor nodig en als we ervoor kiezen, dan willen we het niet alleen nabouwen. We willen het dan ook verbeteren”, klinkt het. Maar, zo benadrukt Marko, het stuursysteem zou niet alleen voordelen bieden. “Het heeft echter ook een nadeel: het is zwaar en dat moeten we dus afwegen”, besluit de Red Bull-topman.

