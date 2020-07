Horner: ‘We zitten dichter in de race, maar Mercedes heeft nog steeds een voordeel’

Red Bull zegt dat het tot op de bodem moet uitzoeken waarom de RB16 zich tijdens de Hongaarse GP “aerodynamisch misdroeg”. Omwille van de spins van Verstappen en Albon tijdens de verschillende sessies op de Red Bull Ring en de Hungaroring denkt het team uit Milton-Keynes dat het kampt met een designfout in de RB16. “De auto gedraagt zich soms niet zoals verwacht.”



Christian Horner zegt dat Red Bull hard werkt om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen met het chassis van de RB16. Red Bull reisde naar Hongarije in de hoop het Mercedes moeilijker te kunnen maken dan in Oostenrijk, maar uiteindelijk bleek de zwarte Zilverpijl opnieuw aanzienlijk sneller. “Ik denk dat we aerodynamisch iets verkeerd hebben gedaan en het is een kwestie van dat begrijpen en daar iets aan doen”, vertelt Horner aan Crash.



“Onder bepaalde omstandigheden gedraagt de auto zich zoals verwacht en we hebben eigenlijk zeer goede data van afgelopen weekend, dus het team zal er hard aan werken om het te proberen te begrijpen en het zo snel mogelijk op te lossen”, gaat de Red Bull-teambaas verder. “We zitten zeker dichter in de race, maar Mercedes heeft nog steeds een voordeel. Dat Max (Verstappen, red.) ze kon splitsen was vooral te danken aan de strategie en de eerste ronde van Max.”

“We hebben een aantal problemen in de auto waardoor die zich niet altijd gedraagt zoals we verwachten. Daarom wordt er hard gewerkt om die problemen te begrijpen en aan te pakken voor de komende races”, aldus Horner.



