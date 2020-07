Coulthard: ‘Red Bull gaat exceptionele Verstappen winnende auto geven’

Voormalig Formule 1-coureur en Channel 4-analist David Coulthard twijfelt er niet aan dat Red Bull Max Verstappen van een winnende auto kan voorzien. Wat hij wel betwijfelt: of het genoeg is om dit jaar kampioen te worden.

Dat vertelt Coulthard in gesprek met FORMULE 1, met de Schot die zegt dat hij er absoluut vanuit gaat dat Red Bull en de Nederlandse coureur in een positie zullen komen om races te winnen: “Daar maak ik me geen zorgen om, want Max is immers een exceptionele coureur en Red Bull is een team dat winnende auto’s kan bouwen”, zo sluit hij overwinningen niet uit.

Lees ook: Brawn looft ‘exceptionele Verstappen’: ‘Vastberaden na die ongelooflijke reparatie’

“Ik weet alleen niet of dat dat dit jaar genoeg is om kampioen te worden”, zet hij daar wel serieuze vraagtekens bij. Zoals zoveel paddock-insiders moet ook Coulthard namelijk toegeven ‘verrast’ te zijn door hoe groot het verschil tussen Mercedes en Red Bull is. “Na de wintertests had ik niet verwacht dat het zo groot zou zijn.”

“Het lijkt erop dat Mercedes weer een winnende auto heeft gebouwd, waarvoor ze alle krediet verdienen”, vindt Coulthard, al koestert hij toch nog een (kleine?) hoop op een verrassende afloop. “Er is dit jaar nog een lange weg te gaan.”

In FORMULE 1 nr. 09 lees je alles over de strijd tussen Mercedes en Red Bull, de kansen van Max Verstappen, de crisis bij Ferrari én een uitgebreide vooruitblik met David Coulthard op de twee Grands Prix op Silverstone. FORMULE 1 nr. 09 is nu in de winkel te koop of hier online te bestellen!