Brawn looft ‘exceptionele Verstappen’: ‘Vastberaden na die ongelooflijke reparatie’

Het was een combinatie van exceptioneel talent, vastberadenheid en een flinke dosis schuldgevoel naar zijn team Red Bull wat leidde tot een knappe podiumplek voor Max Verstappen. Dat is de lezing van F1-topman Ross Brawn. “Ik heb veel reparaties gezien maar deze ongelooflijk”, schrijft Brawn in zijn column.

Het verhaal is bekend, Verstappen kende gisteren op de Hungaroring een slecht begin van zijn zondag nadat hij op weg naar de grid met zijn auto glibberend in de muur eindigde. Het team wist de schade binnen 12 minuten op de grid te herstellen. “Red Bull liet zijn veelzijdigheid en expertise zien toen ze Verstappens beschadigde auto kort voor de start wisten te repareren. Het was indrukwekkend.”

Brawn heeft als teambaas bij Brawn GP en Ferrari al het nodige meegemaakt. “Ik heb reparaties als deze in het verleden weleens gezien. Maar dat was nooit in de openheid van de grid maar achter de gesloten deuren van de garages. Het was een ongelooflijk indrukwekkende prestatie zoals ik hem nog niet eerder heb gezien. Ik denk dat Max daarna zich ontzettend schuldig voelde dat hij het team in die stressvolle positie had gebracht. Hij was vastberaden ze niet te teleurstellen na die ongelooflijke reparatie.”

“Verstappen is simpelweg exceptioneel, dat heeft hij laten zien door alsnog een resultaat te scoren dat niemand op de grid voor mogelijk hield. Laat staan na dat moeilijke weekend dat ze tot dat moment beleefden. Dit zijn de prestaties waardoor je snapt waarom Red Bull zó graag een kampioenschapsauto voor hem wil bouwen waarmee hij consistent vooraan mee kan doen. Ze weten dat zodra dat lukt, er echt een kans is om Lewis uit te dagen voor de titel. Het is een intens jaar, het gaat snel nu en Max en Red Bull weten dat ze snel moeten reageren.”

Brawn ziet een worstelend team, Red Bull heeft ‘het’ nog niet gevonden. “Als je constant in de achtervolging bent, struikel je soms. En dat is wat er nu gaande is bij Red Bull. Ze hebben technisch gezien enorm wel ingezet op het vinden van verbeteringen. Sommige dingen lijken te werken, sommigen niet. Als je onder deze druk werkt, zal je soms ergens tegenaan lopen. Zoals we dat zagen op de vrijdag in Hongarije. Ze hebben ervaring, ze hebben de middelen en ze herstelden zich uiteindelijk op zondag. Maar ze moeten snel een inhaalslag maken.”