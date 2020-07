Parabolica, aflevering 4: ‘Verstappen gaat altijd goed op Silverstone’

Na een weekje rust staat er opnieuw een Grand Prix op de agenda. Grand Prix-weekend, dat betekent ook een aflevering van onze videoshow Parabolica. In deze nieuwe aflevering fungeert Eelco den Boer als vervanger van onze vaste presentator Sjaak Willems, bespreken we nieuwe races op de kalender, benoemt onze expert Ho-Pin Tung de belangrijkste kenmerken van Silverstone en voorspellen we de uitslag van de Britse GP. Welkom bij aflevering vier van Parabolica!

