Albon positief over start in Spa: ‘Ging gelijk goed’

Alexander Albon maakt een lastige tijd door bij Red Bull, maar de vrijdag in Spa is vooralsnog goed verlopen voor de Britse Thai: “Het ging gelijk vanaf het begin goed.”

Albon zat in de eerste training op ruim vier tienden van zijn ogenschijnlijk ongrijpbare teamgenoot Max Verstappen, en eindigde daarin als zesde. In de middagsessie verbeterde hij zich naar de vierde plek, en kwam tot 0.390 seconde van snelste man Verstappen.

“Het ging gelijk vanaf het begin goed, vanaf de eerste ronde”, blikt Albon in gesprek met Sky Sports F1 terug op zijn vrijdag. De balans van zijn auto was naar wens, vertelt hij, mede dankzij enkele updates die Red Bull heeft meegebracht. “Dat hielp in de bochten.”

“Ik heb het gevoel dat we een stap hebben gezet”, zegt Albon, die daardoor ook meer vertrouwen had achter het stuur. Voorspellingen voor de rest van het weekend wil hij echter niet doen: “Dat is lastig vanwege de verschillende engine modes die iedereen gebruikt.”

