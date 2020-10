Mercedes heeft ontwikkeling 2020-auto ‘al lang’ gestopt: ‘Ook daarom loopt Red Bull in’

Slecht nieuws voor Red Bull – en de rest: Mercedes is ‘al lang geleden gestopt’ met de ontwikkeling van haar huidige bolide. Dat het team wat van haar voorsprong verliest naarmate het seizoen vordert, is dus ingecalculeerd. Mercedes verwacht daarbij in 2021 weer ouderwets sterk uit de startblokken te komen, want daar ligt de focus nu op.

Mercedes volgt zo een strategie die het de afgelopen jaren – sinds het de Formule 1 sinds 2014 domineert – wel vaker heeft toegepast: zich na een sterke start al vroeg in het huidige seizoen op het volgende concentreren. “We zijn al lang geleden gestopt met de doorontwikkeling van de 2020-auto”, bevestigt teambaas Toto Wolff tegenover The Race.

Volgens de Mercedes-teambaas kun je je ‘dit niet elk seizoen permitteren’, afhankelijk van hoe het kampioenschap verloopt, maar: “de afgelopen jaren hebben we onze focus ook al vroeg naar de auto voor het seizoen erop verlegd. Dat is waarom je dan ook ziet dat de performance tussen de teams onderling verandert.”

“Ik denk dat wij het seizoen altijd sterk beginnen en ook halverwege sterk zijn. Op het eind is het team dat blijft doorontwikkelen dan sterk”, erkent Wolff. Dit jaar is dat team Red Bull, zo voegt engineering director Andrew Shovlin aan, eveneens in gesprek met The Race. “Zij zijn gedurende het jaar dichter in de buurt gekomen.”

Volgens Shovlin komt dit onder meer door het vastleggen van de engine modes sinds de Grand Prix van Italië, maar speelt het dus ook mee dat Mercedes geen wezenlijk updates meer brengt voor haar W11-bolide. Red Bull kwam daarentegen afgelopen weekend op de Nürburgring met updates, die ook gelijk een flink positief effect hadden.

“Als die trend zich doorzet, dan zullen de komende races lastiger worden voor ons”, erkent Shovlin, maar voor 2021 maakt hij zich – ook gezien Red Bulls traditionele stroeve starts – niet al te veel zorgen. “Om eerlijk te zijn, hebben we de afgelopen jaren wel gezien dat zij doorgaans minder sterk aan een seizoen beginnen dan wij.”

