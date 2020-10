Steiner: ‘Haas lijkt het beter te doen op onbekende circuits’

Haas-teambaas Günther Steiner is er niet rouwig om dat er dit jaar de nodige nieuwe circuits op de Formule 1-kalender staan. Op onbekend terrein doet de jongste renstal van het veld het relatief gezien namelijk net wat beter.

“Daar lijkt het althans wel op”, stelt Steiner, verwijzend naar Haas’ in zijn ogen wat sterkere vorm op een voor de Formule 1 nieuw circuit als Mugello – of de Nürburgring, waar de sport zeven jaar niet had geracet. “Op zo’n baan heb je immers met meer onbekende factoren te maken, en ik heb het gevoel dat wij dan in staat zijn wat meer te brengen.”

“Wij hebben immers niet de middelen waar de grote teams over beschikken en we hebben ook niet het voordeel van jarenlange ervaring op bepaalde circuits”, verwijst hij naar hoe Haas in 2016 het nieuwste Formule 1-team werd. “Een nieuwe baan betekent echter nieuwe uitdagingen voor iedereen, en wij lijken daar als team goed op in te spelen.”

“Ik hoop dat dit op Portimão weer het geval is”, besluit Steiner met de blik op aanstaand weekend, als voor het eerst op deze Portugese omloop wordt geracet. Volgens coureur Romain Grosjean is het vooral belangrijk dat het team snel een goede basissetup weet te vinden voor het weekend: “Onze engineers zijn daar gelukkig heel goed in gebleken”, stelt hij tevreden vast.

Voor teamgenoot Kevin Magnussen wordt het niet helemaal een nieuwe ervaring, vertelt hij. “Ik heb in de juniorklassen al wel op Portimão getest. Dat is lang geleden, maar ik herinner me dat het een heel cool circuit is. Het is tricky en uniek, met veel blinde bochten. Qua inhalen kan het ook interessant worden, en er ligt ook een lang recht stuk.”

