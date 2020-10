Marko denkt te weten wie er bij Haas gaan rijden: ‘Coureurs zijn al vastgelegd’

Het is nog onduidelijk wie er bij Haas gaat rijden volgend jaar, maar Helmut Marko denkt te weten wie er bij het Amerikaanse team gaan rijden. “De coureurs zijn al vastgelegd.”

Momenteel rijden Romain Grosjean en Kevin Magnussen bij Haas, maar de toekomst van de Fransman en de Deen bij Haas is allesbehalve zeker. Naar verluidt worden beide coureurs vervangen, maar door wie is nog niet duidelijk. Helmut Marko denkt het te weten.

“Zover ik weet zijn alle stoeltjes bezet. Het is niet voor iedere coureur interessant om bij Haas te gaan rijden, maar die stoeltjes zijn al bezet”, vertelt Marko aan Motorsport-magazin. Wie het zijn, vertelt hij niet.

Volgens hem gaat Mick Schumacher Antonio Giovinazzi vervangen bij Alfa Romeo en blijft Kimi Räikkönen. Hij zegt niet wie er bij Red Bull en Alpha Tauri gaan rijden.

“We hebben geen haast. De coureurs waar jullie het vaak over hebben, zijn beschikbaar”, waarmee hij doelt op Pérez en Hülkenberg.

