Lammers hoopt in november te horen of Dutch GP in eerste of tweede helft 2021 komt

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, veronderstelt dat de Formule 1-kalender voor 2021 in twee delen bekend wordt gemaakt: in november de eerste helft, en later de tweede. “Dan gaan wij dus ook zien of we op de eerste helft staan, of dat het de tweede helft van 2021 wordt.”

Dat zegt Lammers in interview met FORMULE 1 Magazine. De voorkeur van de organisatie in Zandvoort ligt nog altijd bij een datum in mei, beaamt Lammers, maar het blijft volgens de voormalig Formule 1-coureur ook absoluut de prioriteit om ‘de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix mét al het publiek te vieren’. Dan heb je het dus over drie dagen lang 105.000 bezoekers per dag ontvangen.

“Of we straks in mei 2021 zover zijn dat we de Grand Prix op die originele, old school manier kunnen houden, is natuurlijk de vraag.” ‘We’ is daarbij dan overigens niet alleen de organisatie in Zandvoort: “Ook Formula One Management (de uitbater van de Formule 1, red.) wil heel graag een race in Zandvoort met publiek erbij. We moeten kijken wat daarvoor nodig is.”

Geduld, is daarbij voorlopig één van de antwoorden – wat duidelijkheid betreft, maar ook omdat een latere datum dus niet is uitgesloten. De FOM is al aan het puzzelen op de kalender voor 2021, waarvan Lammers denkt dat die in twee delen komt. “In november komt de eerste helft van de kalender voor 2021”, voorspelt hij. “Dan gaan we zien of we op de eerste helft staan, of dat het de tweede helft wordt.”

