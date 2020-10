Grosjean rijdt met negen vingers naar P9

Romain Grosjean heeft met een negende plek op de Nürburgring zijn eerste punten van 2020 gepakt. Het was wel doorbijten voor de Fransman, die flink pijn had aan zijn linker wijsvinger nadat er grind tegenaan kwam.

Dat grind werd opgeworpen door Kimi Räikkönen, die van de baan schoot, en kwam dus in Grosjeans cockpit terecht. “Ik werd echt hard geraakt door dat grind en het doet f**king pijn aan mijn vinger”, liet Grosjean over de radio weten. “Ik hoop dat hij niet gebroken is. Ik kan hem niet gebruiken.”

Met maar negen vingers, maar wel beide handen aan het stuur, reed Grosjean vervolgens met een alternatieve strategie naar de negende plek. De coureur van Haas was op mediums begonnen en stapte daarna op harde banden over, terwijl hij door reed tijdens de safetycar.

“Eindelijk!”, reageert hij opgelucht na de race. “Dit voelt goed. We doen de laatste races al een good job, maar het zat vaak niet mee.” Grosjean stelde zaterdag al dat Haas een onvoorspelbare race nodig had om te scoren, en die heeft het gekregen. “Onze strategie was riskant, maar we moeten ook risico nemen. We zijn immers niet snel genoeg om met een normale strategie in de punten te eindigen.”

Het risico betaalde zich echter uit, al was Grosjeans race zeker niet pijnvrij. Uiteindelijk bleek zijn vinger overigens niet gebroken. “Ik heb een flinke blauwe plek bovenop mijn knokkel”, vertelt hij Formula1.com. Juichen voor zijn puntenfinish deed Grosjean dan ook maar met rechts. Gelukkig heeft hij ook maar twee vingers nodig om de punten voor P9 te tellen.

