Albon: ‘Het circuit is net een schaatsbaan’

Veel coureurs klaagden over een gebrek aan grip op het Autódromo Internacional do Algarve. Ook Alexander Albon merkt dat er maar weinig grip is in Portimão. “Het is net een schaatsbaan.”

Alexander Albon werd in de eerste training vijfde en de tweede vrije training sloot hij af als tiende. Hij genoot van het circuit. “Het is echt een gaaf circuit alleen was het net een schaatsbaan doordat er weinig grip is en het steeds harder begon te waaien”, vertelt Alexander Albon in een statement van Red Bull.

“Het circuit voelde tijdens de eerste vrije training zelfs beter aan. Het is nieuwe uitdaging en ik ben vrij zeker van dat de baan meer grip heeft tijdens de kwalificatie”, denkt de Red Bull-coureur.

“Het is lastig in te schatten hoe snel iedereen is. Dat komt met name door de wind. Tijdens de kwalificatie weten we meer”, stelt de Britse Thai.

