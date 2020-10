Wolff: ‘Het is niet aan Mercedes om over toekomst Russell bij Williams te beslissen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het niet aan Mercedes is om over de toekomst van George Russell, een Mercedes-junior, bij Williams te beslissen. Het is volgens hem volledig aan Williams zelf om te bepalen of ze verder willen gaan met hem en zegt ook een gesprek te hebben gehad met Williams over de positie van Russell binnen het team.

Hoewel Russell een contract heeft bij Williams voor 2021 gaan er de laatste tijd geruchten over een mogelijke overstap van Sergio Pérez naar het Britse team, dat na de Grand Prix van Italië onder een nieuw bestuur en nieuwe eigenaren, Dorilton Capital, is verder gegaan.

Die geruchten werden gisteren aangesterkt door het feit dat interim-teambaas Simon Roberts niet wilde bevestigen dat Russell volgend jaar ook voor Williams rijdt. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het volledig aan Williams om over de toekomst van de Mercedes-junior te beslissen.

“We weten allemaal waartoe George in staat is”, zegt Wolff. “Hij is een ster van de toekomst, die nog steeds ongeslagen is door zijn teamgenoten in de Formule 1. Soms is hij in staat om goede dingen te laten zien in een auto die op dit moment niet competitief is. Ik denk dat hij een geweldige aanwinst is voor het team. Maar je hebt ook de financiële werkelijkheid waar ik niet over kan oordelen. Het ligt volledig in de handen van het team en Simon om te besluiten over wat ze in de toekomst willen doen”, aldus de Oostenrijker.

Wolff bevestigt dat hij wel een gesprek heeft gehad met Williams over Russell’s positie binnen het team. “Ik heb een gesprek gehad over George, maar zoals ik al zei, het is hun beslissing”, besluit hij.