Williams zwijgt over rijderspaar 2021: ‘Ik ga daar niks over zeggen’

George Russell leek zeker te zijn van zijn zitje bij Williams, maar de overname van het team kan voor hem ongunstig gaan uitpakken. Teambaas Simon Roberts kon niet bevestigen dat de Brit bij Williams blijft. “Ik ga daar niks over zeggen.”

In juli liet Williams weten dat Russell en Latifi bij het team zouden blijven, maar de overname van Dorilton Capital heeft de zaak veranderd. Sergio Pérez werd de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Williams. Hij zou dan George Russell gaan vervangen en dat terwijl de Brit een contract heeft voor 2021.

Toch is Russell niet bezorgd over zijn toekomst. “Ik heb gewoon een contract voor volgend jaar en dat het team is overgenomen brengt daar geen verandering in”, zei de Brit tijdens de persconferentie. Maar teambaas Simon Roberts kon tijdens de persconferentie niet bevestigen dat Russell en Latifi bij het team blijven. “Ik ga daar niks over zeggen. Dorilton heeft het team gekocht. Er is zoveel speculatie, maar dat komt doordat het silly season is”, zegt Roberts.

“Russell en Latifi doen het geweldig. Wij zijn blij, maar we gaan rustig toekijken hoe de rijdersmarkt zich gaat ontwikkelen”, aldus de teambaas van Williams.

