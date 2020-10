Russell niet bezorgd om toekomst: ‘Ik heb een contract voor volgend jaar’

George Russell maakt zich niet druk om de geruchten dat zijn positie bij Williams onder druk zou staan. “Ik heb een contract voor volgend jaar en dat het team is overgenomen brengt daar geen verandering in”, stelt hij.

Williams kondigde vroeg in het jaar al aan dat het volgend jaar verder gaat met zowel Russell als zijn teamgenoot Nicholas Latifi. Na de overname van het team door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital steken echter geruchten op dat er toch een wijziging mogelijk is. Sergio Pérez, die door de komst van Sebastian Vettel naar Aston Martin, op zoek is naar een nieuwe werkgever zou op Russells zitje azen.

Dat er geruchten zijn over zijn toekomst noemt Russell begrijpelijk. “Er zijn heel veel topcoureurs beschikbaar”, doelt hij op Sergio Pérez, Nico Hülkenberg en het uittredende Haas-duo Romain Grosjean en Kevin Magnussen. “Er zijn niet genoeg plekken voor iedereen die in de Formule 1 verdienen te rijden, dus het is logisch dat daarover wordt gespeculeerd.”

Russell zegt nog niet gesproken te hebben met de nieuwe eigenaren van het team. “Ze zijn hier dit weekend, dus dan zal de lucht wel geklaard worden. Maar ik maak me geen zorgen.” Gevraagd of de Formule 1 imagoschade zou oplopen als een coureur met zijn talent het veld moet ruimen, blijft Russell bescheiden. “Dat is niet aan mij om te zeggen. De Formule 1 draait om het beste van het beste, dus zou je het liefst zien dat prestaties en talent allesbepalend zijn. Ik heb alles gegeven om hier te komen en heb het gevoel dat ik progressie boek.”