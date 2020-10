Russell: ‘Toto heeft me verteld dat ik zeker op de grid sta volgend jaar’

George Russell heeft er alle vertrouwen in dat hij volgend jaar nog actief is in de Formule 1, ondanks dat er geruchten gaan dat hij vervangen wordt door Sergio Pérez. “Toto Wolff zegt dat ik volgend jaar gewoon op de grid sta.”

Sergio Pérez vertrekt aan het einde van het seizoen bij Racing Point en is druk op zoek naar een stoeltje bij een ander team. Hij wordt genoemd bij Red Bull, maar ook bij Williams en dat zou dan ten koste gaan van George Russell. Teambaas Simon Roberts wilde in Portugal niks kwijt over de line-up voor 2021.

“Ik ga daar niks over zeggen. Dorilton Capital heeft het team gekocht. Er is zoveel speculatie, maar dat komt doordat het silly season is”, zei de teambaas van Williams.

Toto Wolff heeft nu de Williams-coureur zekerheid gegeven. “Hij zei: ik steun je en je staat zeker op de grid volgend jaar. Alles komt goed en eind volgende week wordt er meer duidelijk”, vertelt de Brit aan Racefans.

Russell heeft met de nieuwe eigenaren, Dorilton Capital, gesproken. “Ze waren aanwezig in Portugal en zij zeiden ook: alles komt goed. We hebben er kort over gesproken en hebben vooral gesproken over hoe we volgend jaar sterker kunnen zijn. Dat geeft mij het vertrouwen dat ik er volgend jaar weer ben”, aldus de Williams-coureur.

