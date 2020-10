Top & Flop Portugal: Raketstart bezorgt Sainz hoge score, Stroll leert niet van fouten

Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en licht er in Top & Flop een aantal uit. Zijn raketstart in Portugal levert Carlos Sainz een hoog cijfer op, Charles Leclerc maakt met een ‘wonderbaarlijk slechte Ferrari’ indruk als ‘best of the rest’ en Lance Stroll leerde niet van zijn fouten en krijgt een onvoldoende voor zijn optreden op Portimão.

Top

Carlos Sainz, McLaren. Start: 7, finish: 6. Cijfer: 8

Carlos Sainz ziet voor de start een bui hangen en besteedt daarom extra veel zorg aan het opwarmen van zijn banden in de formatieronde. Het levert hem een raketstart op. Een beker levert het de Spanjaard niet op, want wat hij in de beginfase extra van zijn banden vraagt, breekt hem later op. Hij geniet met volle teugen van zijn moment van glorie. “Maar als je in het begin aan de leiding ligt, hoop je natuurlijk op meer dan een zesde plaats.” Veel meer zat er echter ook niet in, hooguit had hij nog de vijfde plaats van Pierre Gasly af kunnen pakken.

Lewis Hamilton, Mercedes. Start: 1, finish: 1. Cijfer 9

In een voorzichtige openingsronde geeft Hamilton posities prijs, maar die herovert hij vrij gemakkelijk. Ook op naaste belager Bottas, van wie hij liefst een halve minuut weg rijdt.

Subtop

Charles Leclerc, Ferrari. Start: 4, finish: 4. Cijfer: 8

Vrijwel buiten beeld verricht Leclerc wonderen met de wonderbaarlijke slechte Ferrari. Zowel in de kwalificatie als de race is hij ‘best of the rest’ achter de Mercedessen en Max Verstappen.

Kimi Räikkönen, Alfa Romeo. Start: 16, race: 11. Cijfer: 8

Een magistrale openingsronde brengt Räikkönen aan de staart van Verstappen, die zijn ogen nauwelijks kan geloven. Räikkönen vraagt zich vooral af waar zijn collega’s mee bezig zijn. De Alfa is niet potent genoeg om de plek vast te houden.

Flop

Lance Stroll, Racing Point. Start: 12, Uitgevallen. Cijfer: 4

Een misverstand, zo kan de aanvaring tussen Lance Stroll en Max Verstappen in de tweede vrije training nog worden afgedaan. Tegen de verwachting van Verstappen in, plakt Stroll er nog een tweede snelle ronde achteraan, die daarbij op zijn beurt niet verwacht te worden ingehaald. Ze raken elkaar, maar na initieel wat gefoeter over en weer, is de lucht snel geklaard.

Gebrek aan verstand is echter de enige mogelijke verklaring wanneer Stroll in de race vrijwel op dezelfde manier tegen Lando Norris aan rijdt. Aangezien hij zelf buitenom de McLaren probeert te gaan, weet hij nu dondersgoed dat er dus een auto aan de binnenkant zit. Toch stuurt hij op de normale lijn in en komt in aanraking met Norris. De Brit verwoordt het weliswaar netter dan Verstappen, maar is bikkelhard in zijn oordeel: “Opnieuw lijkt hij niets geleerd te hebben.” Zowel Norris als Stroll moet naar de pits voor een nieuwe voorvleugel, waardoor ze ver buiten de top-10 komen. De Canadees staakt even later definitief de strijd in de pits.

Alexander Albon, Red Bull. Start: 6, finish: 12. Cijfer: 5

‘De snelheid van de auto was goed, ik kon het alleen niet benutten’, is een heel eerlijke, maar wederom vrij onhandige uitspraak van Albon, die steeds meer moet vrezen voor zijn plek bij Red Bull.

Alexander Albon, Red Bull. Start: 6, finish: 12. Cijfer: 5

'De snelheid van de auto was goed, ik kon het alleen niet benutten', is een heel eerlijke, maar wederom vrij onhandige uitspraak van Albon, die steeds meer moet vrezen voor zijn plek bij Red Bull.