Sainz over openingsronde: ‘Mijn vader zal tevreden zijn over mijn rally-skills’

Carlos Sainz eiste tijdens de openingsfase van de Portugese GP een hoofdrol op. Die Spanjaard, die vanaf P7 startte, ging goed om met de moeilijke omstandigheden en knokte zich naar de tweede plek aan het einde van de eerste ronde. De volgende ronde nam Sainz zelfs de leiding over van Valtteri Bottas. “Ik denk dat mijn vader trots is, want hij zegt altijd dat je in zo’n omstandigheden moet schitteren.”

De Grote Prijs van Portugal lijkt volgens het gekende patroon te beginnen, maar plots duikt Carlos Sainz achter de Mercedessen en Verstappen op. De Spanjaard heeft meteen een goed gevoel op zijn zachte banden, gaat voorbij Verstappen en Hamilton en neemt in ronde 2 de leiding over van Bottas. “Ik ben erg blij met die openingsronden”, zegt Sainz aan RaceFans. “Ik denk dat mijn vader vooral tevreden zal zijn over mijn rally-skills”, vertelt de McLaren-coureur over zijn vader Carlos Sainz senior, tweevoudig wereldkampioen rally.



“Ik zag dat het een beetje regende en besloot om tijdens de formatieronde te focussen op het opwarmen van de banden”, legt Sainz uit. “Ik denk dat dat me een voordeel gaf ten opzichte van mijn concurrenten. Ik denk dat mijn vader trots is, want hij zegt altijd dat je in zo’n omstandigheden moet schitteren.”

Sainz kon de leiding niet vasthouden en kwam uiteindelijk als zesde over de meet in Portimão. “Ik denk dat het voor het kampioenschap geen slecht resultaat is, maar we wilden meer. Als team verwacht je na het leiden van de race minstens de vierde plaats te behouden. Maar we hadden vandaag niet de snelheid vanwege de graining.”

