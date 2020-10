Leclerc zeer tevreden met P4: ‘Ik rekende vooraf op P5 of P6’

Charles Leclerc kende een goed weekend in Portugal. De Ferrari-coureur begon de race als vierde en werd ook vierde, tot zijn eigen verbazing. “Normaal gesproken zijn we minder sterk in de race, maar nu waren we sterk.”

Leclerc had het moeilijk in het begin van de race. Hij begon, net zoals de Mercedessen op de mediums en kreeg de banden niet op temperatuur. “Het regende een beetje en daardoor kregen we de banden niet op temperatuur, maar we bleven geduldig en kregen de banden uiteindelijk aan de praat en konden toen de verloren posities goedmaken”, zegt Leclerc tegen Formula 1.

“Al met al is het positief weekend geweest voor ons. Het is goed voor het vertrouwen van het team. De laatste paar weekenden waren we sterk op zaterdag, maar kwamen op zondag steeds snelheid tekort, maar nu waren we eindelijk sterk in de race”, vertelt de Monegask.

Ferrari had dit weekend de nodige updates meegenomen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, maar Leclerc weet niet of Ferrari deze sterke vorm kan voortzetten Imola. “Ik hoop het. De updates hebben wel degelijk een verschil gemaakt”, aldus de Ferrari-coureur.

