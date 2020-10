Albon: ‘De snelheid van de auto was goed, ik kon het alleen niet gebruiken’

Alexander Albon moest presteren tijdens de Grand Prix van Portugal maar had opnieuw een zware race. De Britse Thai kwam als twaalfde over de finish en moest ook teamgenoot Verstappen nog aan zich voorbij laten gaan, die hem op een ronde achterstand zette. Volgens hem zat het echter goed met de snelheid van de Red Bull: “De snelheid van de auto was goed maar ik kon het niet gebruiken.”

Albon startte vanaf de zesde plek maar kende een lastige start. De Britse Thai zakte al snel weg en lag na de tweede ronde al buiten de punten en blijft ook het grootste deel van de race buiten de punten. “Beide auto’s hadden het lastig om van de plaats te komen”, zo haalt Albon aan tegen Sky Sports F1.

“We hadden geen grip om aan de eerste ronde te beginnen. Er waren wat banden die voor sommige teams beter werkten. Kimi (Räikkönen, red.) was echt aan het vliegen, het leek alsof hij op een heel ander circuit reed. Het was gewoon tricky in de eerste twee of drie ronden. Daar verloren we de posities en toen de banden op temperatuur kwamen was de auto goed. We zaten de hele tijd vast achter andere auto’s”, aldus Albon.

Waar Albon in de race normaliter wel veel kan inhalen, was daar vandaag geen sprake van. “We wisten dat het moeilijk zou zijn om hier in te halen, maar ik worstelde heel erg in de laatste bocht dus ik kon niet in de buurt blijven om een kans te krijgen in bocht 1. Dat was het wel een beetje, de snelheid van de auto was goed maar ik kon het niet gebruiken. Het was frustrerend. We probeerden het met twee stops, maar dat werkte achteraf gezien niet”, aldus de Red Bull-coureur.

Volgende week zullen de coureurs opnieuw op een onbekend circuit rijden: Imola. “Het is makkelijk om deze race achter ons te laten en ons op die race te richten”, zo sluit hij af.