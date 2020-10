Paddockpraat Podcast: ‘Albon heeft zijn kans al verspeeld bij Red Bull’

In de nieuwste aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine, komen verslaggevers André Venema, Eelco den Boer en Daan de Geus tot de conclusie dat Alexander Albon het al heeft verbruid bij Red Bull. De grote vraag is dan ook wie zijn opvolger wordt. Daarnaast blikken we terug op de Grand Prix van Portugal – inclusief die spectaculaire openingsronde – bespreken het zegerecord van Lewis Hamilton én speculeren over het silly season, de kalender voor 2021 en Red Bulls motorsoap.

