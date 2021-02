Horner verdedigt keuze voor ‘externe’ coureur Pérez: ‘Beter een meer ervaren coureur’

Met de keuze voor Sergio Pérez trok Red Bull voor het eerst sinds 2007 een coureur aan die niet uit het eigen juniorprogramma komt. Christian Horner noemt het een ‘volwassen’ beslissing. “We vonden dat we in 2021 beter een meer ervaren coureur naast Max konden zetten.”

In 2007 koos Red Bull voor Mark Webber als teamgenoot van David Coulthard. De Australiër was de laatste ‘externe’ coureur die Red Bull aantrok, totdat het team uit Milton Keynes in december voor Sergio Pérez koos als teamgenoot van Max Verstappen in 2021.

Omdat de laatste promoties van Red Bull-juniors – Pierre Gasly en Alex Albon speelden beiden hun Red Bull-zitje kwijt – naar het moederteam niet het beoogde resultaat opleverde, zochten Helmut Marko en Christian Horner deze keer buiten de eigen stal. “Het was een enorm moeilijke beslissing, maar gelukkig hadden we de tijd om er goed over na te denken – het hele seizoen eigenlijk”, vertelt Horner daarover aan Motorsport.com.

“Het is hoogst ongebruikelijk dat een coureur met de kwaliteiten van Sergio op de markt is”, vervolgt de Red Bull-teambaas, die uitlegt dat de energiedrankenfabrikant voornamelijk op zoek was naar ervaring. “We vonden dat we in 2021 beter een meer ervaren coureur naast Max konden zetten. Ik denk dat het een volwassen beslissing was om buiten ons eigen project te kijken en Sergio een kans te geven.”

Daarnaast is ook Pérez’ kennis over andere F1-auto’s mooi meegenomen. “Natuurlijk brengt hij gewoon heel veel ervaring mee over auto’s die tot vorig jaar verre van competitief waren. Het was gewoon een kwestie van omstandigheden die zich voordeed als een kans en logisch was voor Sergio om dit jaar het stoeltje naast Max in te nemen”, aldus Horner.

